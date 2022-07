STRAŠICE - Od pondělí byla pohřešovaná Svetlana Fareniuk. Nemocná cizinka odešla z bydliště ve Strašicích neznámo kam a do pátrání se zapojil i policejní vrtulník. Po několika hodinách intenzivního hledání se podařilo pohřešovanou ženu nalézt, a to ve špatně přístupném terénu. Byla okamžitě předána do péče zdravotníků.