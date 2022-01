OBRAZEM: Tradičního Novoročního ponoru se na Boleváku zúčastnily desítky plavců

Žena se stále ještě nevrátila domů a nepodala o sobě ani žádnou zprávu. "Neužívá žádné léky, bez kterých by byla ohrožena na zdraví, ale je důvodná obava, že by si mohla sáhnout na život. Pohřešovaná je zdánlivého stáří 65-70 let, 172 cm vysoká, střední postavy, zeleno-hnědé oči, oválný obličej, kratší hnědé vlnité vlasy s ofinou. Na sobě by měla mít červený starší kabát, černé kalhoty a červené boty - válenky," doplnila mluvčí.

Bližší informace o pohřešované najdete zde. Pokud už není odkaz aktivní, pohřešovanou se podařilo najít.

"Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na jakoukoliv služebnu Policie České republiky nebo na linku tísňového volání 158," uzavřela Eva Červenková.