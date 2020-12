„Odborník, profesionál s vynikajícími organizačními a managerskými schopnostmi a dovednostmi, vždy vstřícný a ochotný kolega s přirozenou autoritou – to jsou bezpochyby kvality, pro které se Alois Touš těší velké úctě a respektu nejen na Krajském ředitelství policie v Plzeňském kraji,“ informoval Deník za Policii ČR mluvčí Jan Chaloupka. Dodal, že jako vedoucí oddělení utajovaných informací kanceláře ředitele se Touš dlouhodobě významnou měrou podílel a nadále podílí na plnění úkolů krajského ředitelství jako organizační složky státu v oblasti ochrany utajovaných informací. Zásadním způsobem přispěl například k řešení otázky přenosu utajovaných informací v rámci česko-německé policejní spolupráce. Neméně důležitou roli zastává také ve funkci gestora a současně metodika této problematiky pro ostatní kolegy.

„Ocenění mě velmi potěšilo. Vzhledem k tomu, že sloužím u Policie ČR již 50 let, beru to jak uznání mé celoživotní práce. Moje práce je zejména o komunikaci s lidmi a já jsem měl vždy štěstí mít kolem sebe samé pozitivní kolegy a partnery. Proto mě to stále baví a i v blízké budoucnosti chci být právoplatným členem krajského ředitelství,“ neskrýval spokojenost Touš.