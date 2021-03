„Policejní hlídky mají čtyři pevná stanoviště. V Ejpovicích, u benzínky v Mýtě, za Kařezem poblíž Bouchalky a přímo v Rokycanech u čerpací stanice v Litohlavské ulici,“ potvrdila mluvčí Markéta Fialová s tím, že se kolegové mohou stěhovat na jiné plochy.

Během pondělního redakčního výjezdu byl nájezd na dálniční přivaděč u Ejpovic ve směru do Plzně překvapivě volný. Dvojice mužů stála při kdysi frekventované komunikaci ve směru do Rokycan, a to v prostoru bývalé restaurace. „Jsme až překvapeni, kolik řidičů si zvládlo během víkendu obstarat příslušné potvrzení o zaměstnání. Matematicky to lze vyjádřit půl na půl,“ vyjádřili se policisté.

Těsně za Ejpovicemi dělí modré značky hranice okresů. Rokycansko střídá Plzeň-jih. V Tymákově musí motoristé zvládnout nepříjemnou křižovatku na Sedlec u Starého Plzence. Bez kontrol, až při návratu jsme narazili u Lhůty na blikající modro-žlutý vůz s tandemem. „Od páté hodiny jsme stáli mezi Chválenicemi a Želčany. Byl to podstatně jiný frmol,“ sdělila uniformovaná dvojice.