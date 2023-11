Samozřejmostí je uzamčení vstupních dveří a venkovních vrat. Pokud jde o mříže či okenice, nesmí na ně osadníci zapomenout. Pokud je to možné, neměly by v chatě nebo chalupě mimo sezónu zůstávat cenné věci. Majitelé by se neměli chlubit, co vše se v objektu nachází. Ze zahrady je třeba uklidit všechno, co by mohlo pachateli pomoci při vloupání do objektu. Může to být různé nářadí, žebřík nebo zahradní nábytek. Doporučená je občasná návštěva rekreačního objektu během zimy.

U Mýta a Holoubkova našli policisté dva nezabezpečené rekreační objekty

Pokud už dojde k vloupání, je k dispozici linka 158 a pokud možno nevstupování do objektu kvůli případnému znehodnocení kriminalistických stop nebo s ohledem na možnou přítomnost zloděje.

Další užitečné informace lze nalézt na webových stránkách www.zabezpectese.cz