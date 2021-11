Zhruba čtyřicet uniformovaných mužů a žen ze školního střediska v Domažlicích, obvodního oddělení v Rokycanech i strážníci z Mýta kontrolovali zajištění rekreačních objektů na Zbirožsku, Radnicku, Hrádecku nebo v okolí okresního města před zimou. „Při akci s nádechem preventivních opatření kolegové zároveň pátrali po hledaných a pohřešovaných osobách i věcech. Nezjistili žádná narušení domů ani protiprávní jednání, ovšem prověrky budou pokračovat i během klasické služby. Tentokrát využili i pomocníka z oddělení služební kynologie a byl jím čtyřnohý parťák Pharos,“ upozorňuje mluvčí P ČR Hana Kroftová. Přidává několik rad k zabezpečení majetku:

Rozhodně se vyplatí investice do zabezpečovacích prvků. „Patří sem především bezpečnostní zámky u dveří a kamerové systémy. Stejně tak je důležité zabezpečit vstupy do objektu. Tedy dveře, okna, okenice a nenechávat na zahradě nářadí, které by usnadnilo zlodějům jejich počínání,“ zdůrazňuje Kroftová.

Majitelé by neměli zapomínat na fotodokumentaci uložených věcí, doporučený je i odvoz cenných předmětů. A pokud to situace dovolí, je ideální v určitých intervalech návštěva nemovitosti, případně domluva se sousedy, kteří se nestěhují ani v zimních měsících,