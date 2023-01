Výrazné překvapení se nekonalo, z čísel bylo patrné, že se jednalo o jednu z nejvýraznějších štěpících linií mezi příznivci Andreje Babiše a antibabišovci. Voliči také evidentně taktizovali, tedy ve smyslu, že raději dali hlas výraznějšímu Petru Pavlovi než Danuši Nerudové. Roli hrála i prosperita a vzdělanost, příp. velikost aglomerace. Například na Tachovsku kde se očekávala větší podpora Jaroslava Bašty, tak lidé dali hlas raději silnějšímu Babišovi. Naopak Plzeň a prstenec sídel kolem ní byl převážně pro generála Petra Pavla.

Babiš měl o trochu větší podporu v Karlovarském kraji než v Plzeňském, i to se asi dalo čekat, že?

Ano, Babiš sbírá především protestní hlasy, a tak usiluje nejen o voliče ANO, ale SPD, Trikolóry, KSČM a ČSSD, ale i těch, kteří k parlamentním volbám nechodí, ale jsou z chudších regionů a post prezidenta pro ně znamená hodně a Babiš je pro ně ztělesněním naděje, že vyřeší jejich problémy.

Co říkají osobnosti Plzeňského kraje na výsledky prvního kola voleb?

V obcích, kde se těšil výrazné podpoře Miloš Zeman, teď vítězil Andrej Babiš. Překvapilo vás to?

Nepřekvapilo. Miloš Zeman směřoval zejména, ale nejen, kampaň před druhým volebním obdobím, kdy stál proti Drahošovi na venkov, menší města a "obyčejný lid" zapomenutý v Sudetech a v tomto ohledu je Andrej Babiš stejný. Miloš Zeman je mimochodem jedním z mála mimo ANO, kdo v letošních volbách dal Babišovi endorsement.

Favorizujete pro druhého kolo Petra Pavla, kterého podporuje většina ostatních neúspěšných kandidátů?

Generál Pavel druhé kolo vyhráno nemá, protože jednoduchým součtem hlasů od voličů nepostoupivších kandidátů se počítat nedá, vzpomeňme na fenomén "Drahoš", kdy voliči kandidátů, kteří vypadli, jednoduše ke druhému kolu voleb nedorazili v předpokládaném počtu anebo dali dokonce hlas Zemanovi. Pavel, i když se má, že má náskok, tak aby uspěl, nemůže jen pasivně spoléhat na jisté voliče a hlídat si, aby nic nezkazil, jako tomu bylo v jeho televizních debatách těsně před volbami, ale musí změnit přístup, více mluvit a odrážet útoky protikandidáta a jeho lidí a spřízněných médií, navíc musí zaktivizoval také ty, kdo v prvním kole volili někoho jiného včetně Danuše Nerudové. Jednoduše musí v kampani proti zkušenému Babišovi, jeho stranické mašinérii a sofistikovanému PR týmu v kampani pořádně zabrat."

Plzeň hlasovala pro Pavla, zbytek kraje pro Babiše

Má Pavel ještě šanci zvrátit názor voličů v oblastech, kde se mu tolik nedařilo, například právě na Tachovsku?

Nemyslím si to, že tam má Pavel šanci. Jedná se o specifickou oblast, kde lidé dlouhodobě volili výrazněji než jinde KSČM, pak ANO a SPD, což reflektuje i výsledek prvního kola prezidentských voleb jen odráží vůli místních voličů podpořit kandidáta, který vystupuje proti středopravicové vládě a dává najevo, že mu záleží na sociální situaci voličů. Jinými slovy, musela by se nejdříve výrazně změnit sociálně-ekonomická situace Tachovska, aby se změnily preference voličů. Přitom Pavel je i pro tento region výrazně méně polarizační než předchozí prezidentští kandidáti ve druhém kole, ať už se jednalo o Schwarzenberga anebo Drahoše, ale chybí mu jasný akcent na sociální témata a protivládní rétorika, a to je pro sběr hlasů zde rozhodující.