Zemědělství, intenzivní průmyslová činnost a dopravní stavby. Tyto faktory desítky let ničily přírodní prostředí a mají na svědomí to, že se z krajiny začala vytrácet voda. Do přírody ji chce vrátit projekt Zdravá krajina, který vytvořil Plzeňský kraj. Vyschlým lokalitám mají pomoci cesty nebo pásy zeleně. Kraj chce do projektů každý rok investovat zhruba 50 milionů korun.