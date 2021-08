Krutá ironie osudu – žena, která zahynula při srážce vlaků, zemřela ve stejný den jako její sedmiletý syn.

David Matuš (na snímku) i ostatní příbuzní se jen těžce vyrovnávají se smrtí Anny, která zemřela při srážce vlaků. | Foto: Deník/Milan Kilián

Anna (47) ze Strýčkovic jela ve středu vlakem na úřady do Domažlic. Už měla být dávno zpět, ale stále nepřicházela. „Pořád jsme jí volali a vůbec jsme netušili, co s ní je, proč nám nezvedá telefony. Dozvěděli jsme se to až večer, když přijela policie,“ popisuje David Matuš. Informace od policistů byla zdrcující. Anna, družka jeho strýce, zahynula při středeční srážce vlaků u obce Milavče na Domažlicku. „Je to strašná tragédie, nedá se ani slovy popsat,“ říká se slzami na krajíčku mladík.