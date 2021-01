Odvětví byla rozmanitá: „Nejčastěji se na nás obraceli lidé, kteří se ocitli v dluhové pasti. Máme příslušnou akreditaci od ministerstva spravedlnosti, takže s několika klienty jsme návrh na oddlužení nebo-li osobní bankrot skutečně podali,“ sdělila Kateřina Polcarová. Nechyběla pracovní problematika, bydlení, sociální dávky, důchody, majetková vypořádání, rozvody a výživné, spotřebitelská sféra, atd. Konkrétní výčet všech oblastí poradenství si můžete najít na webové stránce www.diakoniezapad.cz

Ideální je osobní kontakt. V současné době pochopitelně s dodržením všech hygienických opatření, případně s předchozí telefonickou domluvou na čísle 775 720 492 nebo emailem

poradna.rokycany@diakoniezapad.cz

Dodejme, že poradna sídlí v ulici Svazu bojovníků za svobodu 68, Rokycany. Otevřeno má v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin, V úterý od 10 do 12 a poté od 13 do 16 hodin.