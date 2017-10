Poslední čtyři roky byly v ČSSD smutným vrcholem

Rokycansko – Optimistické předpoklady ČSSD, proklamované ještě při volbách lídrem ČSSD Bohuslavem Sobotkou, nevyšly. Hlavní síla dosavadní vládní koalice ve státě, ztratila hodně na popularitě.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Jak vidí propad zástupci ČSSD v okrese? Josef Kotnauer, který výsledky rozebíral s kolegy ze Strašic, Deníku řekl:

Jsem zklamaný, jak volby pro ČSSD dopadly, ale nelze se tomu divit. Zhoršení situace signalizoval už před okresní konferencí odchod více než osmdesáti členů z naší okresní základny. Rekrutovali se ze všech míst.

Existovala tu špatná komunikace s krajským vedením ČSSD pana Chovance i se špičkami strany celkově. Jejich představitelé, pokud mám mluvit za Rokycansko, nechtěli řešit problémy uvnitř okresní organizace strany. V první řadě už to byl neoprávněně zvolený předseda, ale jde i o další průběh stranických voleb. Delegáty nominované na krajskou konferenci v Plzni, ovšem obdobné to bylo třeba i při celostátní konferenci v Brně a dalo by se pokračovat. Zatajování vnitrostranických skutečností vedlo pak až do Lidového domu v Praze.

Fiasku, které nás teď potkalo, se tedy nelze divit. Představitelé strany nenaslouchali tomu, co se děje „ve spodních patrech“, nezajímaly je vnitřní problémy a názory, nejezdili mezi nás, nespolupracovali. chtějí naše hlasy, ale po zisku mandátu když se dostanou ke korýtkům, už je členové nezajímají. Jsem v ČSSD od r. 1991, ale poslední čtyři roky byly vrcholem – ve smutném slova smyslu.