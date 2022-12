Kdysi nejrychlejší doručovatelé zpráv ovlivňovali třeba dění na světových bojištích. Dnes se jim nadšenci věnují denně s důrazem na závodní létání. Zatímco v minulosti jejich miláčci startovali ze západních zemí (Belgie, Nizozemí, Německo), nyní jsou to státy na východ (Rumunsko, Maďarsko, Slovensko). Vytrvalci absolvují od dubna do září až patnáct konfrontací (nejdelší měří 850 km), začínající holubi mají cestu výrazně kratší (150 až 280 km). „Koníček je to nádherný, i když finančně náročný. Taká já jsem musel skupinu zredukovat na devadesát kusů,“ přiznal fotbalový internacionál Roman Vonášek a Novák ho doplnil: „Krmení a pitná voda ráno i večer, pro lepší trávení minerál grit a jednou týdně vitamíny. Pochopitelně i nepřetržitý úklid s důrazem na dezinfekci a hygienu. Patří sem i koupel jedenkrát týdně.“

