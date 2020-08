„Kolegové po podnětu hygieniků po nich pátrali, ale marně,“ potvrdila policejní mluvčí Hana Kroftová. Lze předpokládat, že dvojice už je ve své vlasti.

Muž a žena se řadili mezi agenturní pracovníky. Podle personální ředitelky společnosti Borgers Marty Párové se právě chystali nastoupit jako kmenoví zaměstnanci. Předtím však museli povinně na odběry, neboť firma je zavedla pro všechny, kteří přijíždějí z rizikové destinace. „Výsledky testů byly pozitivní, takže byli okamžitě umístěni do izolace. S využitím trasování bylo zjištěno, že jsou na ubytovně v Hrádku a na stejném patře s nimi jsou dva členové jejich rodiny, zaměstnaní v hrádeckém závodě Borgers CS, “ přiblížila Párová pro server idnes.cz. Testy absolvovali také příbuzní cizinců a nákaza se u nich nepotvrdila. Zůstali v karanténě a po jejím skončení absolvují druhé odběry.

Problém však nastal na ubytovně v ulici U Svobodáren. Nemocní Bulhaři kvůli koronaviru museli prostor neprodleně opustit.

„Ano, byli vyhozeni. Prostě se to stalo. Já jsem vedoucí. Jsme soukromá společnost, pouze my rozhodujeme o tom, kdo na ubytování bude. Nechápu, co jsem udělal špatně,“ vyjádřil se pro média Stanislav Kotyza z firmy Promabyt. Podle šéfa krajské hygienické stanice Přemysla Tomašuka však dvojice měla zůstat v izolaci. „Platí pro ně povinnost zdržovat se v místě izolace, což je v tomto případě ubytovna. Nemocní by neměli chodit ven, pouze v nezbytných případech, jako je třeba návštěva lékaře,“ nastínil Tomašuk. O přesunech nakažených či podobných změnách musí podle něho vždy rozhodnout hygiena. Mluvčí rokycanské policie dodala, že pátrání po jednapadesátiletém muži a o pět let mladší partnerce se odehrávalo na ubytovnách okresu, nádražích, atd. Bylo ale bezvýsledné.

V Borgersu se objevil koronavirus už v červenci. Do firmy přinesl covid-19 jeden muž, který se 11. 7. zúčastnil oslavy v pražském klubu Techtle Mechtle. Od něj onemocněl jeho kolega, který sice na stejné akci nebyl, ale byl s dotyčným v přímém kontaktu.