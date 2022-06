Počet vloupání do bytů, víkendových chat a domů sice za prvních pět letošních měsíců v porovnáním se stejným obdobím loňského roku poklesl ze 170 na 150, i tak se ale rozhodně nevyplatí situaci podceňovat. Nejvíce to platí před odjezdem na dovolenou.

„Myslete na to, že dodržováním základních pravidel zabezpečení nemovitostí, které začíná u důsledného zamykání dveří a zavírání oken, můžete předejít škodám na vašem majetku. Tato pravidla je třeba dodržovat, ač obydlí opouštíte jen na poměrně krátkou dobu. Dle statistických výstupů se pachatelé, kteří se na takovou trestnou činnost zaměřují, dostávají do obydlí nejčastěji vstupními dveřmi, přes balkon nebo okna, která lidé nechají při odchodu často nezabezpečená. I otevřená okenní ventilace či mikroventilace přiláká pachatele, kterému postačí velmi malá chvíle, aby se do vnitřního prostoru nemovitosti dostal,“ varovala policejní mluvčí Hana Kroftová.

Rady a doporučení Policie ČR

Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se ve svém okolí odjezdem z domova.

Chraňte své cennosti (trezory, možnost úschovy …) a pocit osobního bezpečí. Nenechte si vloupáním pachatele narušit integritu vašeho domova a soukromí.

Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří vám na něj dohlídnou, pravidelně vybírají poštovní schránku a zalévají květiny.

Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější jsou opatření, která vás nic nestojí - nezapomínejte uzamknout všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí takto zlodějům i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí napomáhá.

Pokud po návratu domů zjistíte, že se k vám někdo vloupal, v žádném případě nevstupujte dovnitř - pachatel může být stále na místě činu, také můžete znehodnotit případné stopy. Neváhejte a neprodleně kontaktujte policisty prostřednictvím tísňové linky 158.