Pravoslavní se stále drží juliánského kalendáře a k výpočtu termínů Velikonoc používají speciální tabulky zvané paschálie. Při slavnostní bohoslužbě na Květnou neděli se v rokycanském chrámu Nejsvětější Trojice sešly stovky věřících. „V neděli 28. dubna skončila první část postního období a začalo šest dní přísného půstu neboli strastný týden, který potrvá do Bílé soboty. Ti, kteří se nepostili, nebyli u zpovědi nebo u svatého přijímání, mají ještě možnost v těchto dnech všechno dohnat. Pokud jde o půst, měly by se vynechat potraviny živočišného původu. Setkávám se s názory, že v pravoslavné církvi je všechno strašně přísné. Vůbec to tak není. Naopak, přístup ke každému věřícímu je individuální. Věřící se o půstu radí se svým duchovním. Záleží na tom, zda je to zdravý člověk, zda má těžkou práci nebo jestli se jedná o dítě ve vývinu. Lidé, kteří přísný půst nezvládnou, mohou třeba jen vynechat maso, někdo má dovoleno jíst rybu a podobně,“ vysvětluje rokycanský pravoslavný kněz David Dudáš.

Zdroj: Deník/Veronika Krátká

Několikahodinová bohoslužba na Květnou neděli vrcholí žehnáním kočiček. Vrbové větvičky jsou považovány za symbol probuzení nového života. Na stolku vedle oltáře je rovná paní Elena původem z Kyrgyzstánu. V Rokycanech žije několik let a patří k pravidelným návštěvníkům pravoslavného chrámu. „Přinášíme kočičky k požehnání a pak si je bereme domů, kde nám budou připomínat tento svátek po celý rok. Pro některé věřící je to symbol štěstí, pro jiné ochrana,“ vysvětluje Elena.

Největší zastoupení mezi věřícími, kteří se setkávají v rokycanském chrámu, mají Ukrajinci. „Je to i kvůli válce v jejich zemi, ale víc než polovina z pravidelných návštěvníků tady bydlí. Přicházejí i Rumuni, Moldavané, Syřani, Bulhaři a samozřejmě Češi a Slováci. Minimálně tady v Rokycanech je církev pro všechny tyto lidi jednotícím prvkem, sděluje David Dudáš s tím, že bohoslužby jsou vedeny převážně v českém jazyce.

V sobotu 4. května večer očekává kněz v chrámu a přilehlém parku nápor věřících: „Doufám, že vyjde počasí a budeme sloužit bohoslužbu venku. Čekáme až 1500 lidí z celého kraje. Je to nejdůležitější událost z celého církevního roku, kdy si připomínáme zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Každoročně je chrám doslova obklíčený lidmi. Bohoslužba končí svěcením vajíček a hlavně mazanců, kterými říkáme pascha. Ženy bochánky upečou pro všechny, my je krájíme a rozdělujeme. Nikdo nesmí odejít z chrámu bez posvěceného jídla. Nejzajímavější částí té bohoslužby je průvod se svícemi, který třikrát obejde chrám na znamení toho, že Kristus třetího dne vstal z mrtvých,“ popisuje slavnostní události David Dudáš.