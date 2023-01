Příští sobotu (což je 14. ledna) se zde koná od devatenácti hodin proslulý Dianin večer. S jednotnou večeří, stálým zvěřinovým rautem, tombolou i živou muzikou. Doporučená je předchozí rezervace na telefonním čísle 371 796 371.

ROKYCANY - Kuželkáři SKK Rokycany pořádají druhý ročník Memoriálu Vladislava Charouze. Startují v něm dvojice s možností postupu na mistrovství ČR. Od 2. do 15. ledna je v Jiráskově ulici a nejinak tomu bude dnes (od 16 do 21 hodin) nebo ve volných dnech. V sobotu i v neděli se začíná v 10 hodin a boje potrvají nepřetržitě do podvečera.

Nejlépe jsou zatím na tom otec a syn Šnejdarové (SKK Rokycany, KK Kolín) s 1206 body.

RAKOVÁ - Maršál je kopec, přirozeně spojující jih Plzeňska a Rokycansko. Zítra odpoledne se na vrchol vydají turisté z Rakové, Nevidu či Veselé a připojí se k organizátorům Tříkrálového výšlapu, jimiž jsou především hasiči ze Lhůty! V cíli nebude chybět opékání uzenin i něco na zahřátí.

Rokycanští loni ošetřili ve zvířecí nemocnici 535 živočichů