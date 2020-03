ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Pražáci i vy ostatní, nejezděte k nám. Zůstaňte doma a neohrožujte nás koronavirem, žádají chataře a chalupáře obyvatelé a představitelé obcí na Šumavě, ale i z jiných míst v Plzeňském kraji. Někde jsou dokonce rozhodnuti volat na pomoc policii.

„Nejsme nijak chráněni, máme jen roušky, které jsme si sami ušili, a pochopitelně máme strach z nákazy. Chtěla bych apelovat na všechny lidi z města, zejména Pražáky, ať jen natankují, zaplatí a nezdržují se u nás na kafíčko a jídlo. Až do poslední chvíle jich jezdilo hodně, mám pocit, že si z toho dělají legraci a na nás ohled vůbec neberou,“ řekla Deníku žena z čerpací stanice v Pošumaví. Dodala, že v posledních dnech sice počet chalupářů poklesl a pomohlo i zavření hranic, kdy nejezdí Němci, u nichž je virus rozšířen, ale teď před víkendem se bojí, že nastane další nápor a riziko nákazy bude opět veliké. Není sama, podobné obavy sdílí na Šumavě leckde.

NEJEZDĚTE, PROSÍ OBCE CHALUPÁŘE

„Bojíme se, že Modrava se zcela zaplní turisty. Lidé se na mě obracejí, abych uzavřel parkoviště. Na něj už turisté najíždějí. To se ale zcela míjí s usnesením vlády o zákazu volného pohybu osob,“ posteskl si starosta Modravy Antonín Schubert a dodal, že někteří obcházejí i zákaz ubytování. „Když jsem se ptal jedněch lidí, proč přijeli, tak mi řekli, že do parku se může. Vysvětlil jsem jim, že je tím míněn park v místě jejich trvalého bydliště, nikoli park národní, a oni reagovali slovy, že je uvedeno do parku, tak jdou do parku,“ přidal zážitek.

„Byli bychom rádi, kdyby u nás v této době byli jen místní obyvatelé. Chalupáře prosíme, aby respektovali naše přání a nepřijížděli. Až se situace uklidní, rádi je zase přivítáme,“ apeluje i železnorudský starosta Filip Smola.

„Lidé u nás jsou hrozně vzteklí, volají mi. Mají strach z nákazy. Od těch chalupářů je to neukázněnost, bezohlednost. Je to takové to čecháčství – my to prostě očůráme, my tu máme chalupu, tak co nám kdo může. Jenže oni tvoří hloučky, diskutují, pak jdou do obchodu a už to je. Je to problém celé Šumavy,“ míní starostka šumavské Borové Lady Jana Hrazánková, která je rozhodnuta požádat o pomoc i policii.

Proti příjezdu Pražanů a spol. ale neprotestují jen obce na Šumavě. Například Chudenice ve středu požádaly občany, kteří mají kontakty na chalupáře a chataře, aby je informovali o tom, že je z preventivních důvodů zakázáno přijíždět na víkendové volno, dovolenou atd. z místa trvalého bydliště do Chudenic a spádových obcí. „Rozhodl to krizový štáb, vedla nás k tomu snaha o ochranu našich občanů před virem,“ vysvětlil starosta Chudenic Martin Dolejš.

MINISTERSTVO: MĚLI BY ZŮSTAT DOMA

Na Šumavě bylo v posledních dnech mrtvo, teď už se ale začínají auta s pražskými registračními značkami objevovat. „Proč bychom měli zůstávat v Praze, kde nám hrozí nákaza, když můžeme být tady v klidu na chalupě. Podle mne nikoho neohrožujeme,“ myslí si žena, která přijela s manželem do jednoho z rekreačních objektů na Železnorudsku.

Ani sama ministerstva se neshodnou na tom, nakolik má pravdu.

„Je na místě, aby lidé dodržovali rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob, to znamená, aby vycházeli ze svých domovů jen v nejnutnějších případech, jako je do zaměstnání, pro potraviny či léky. Pokud obce vyzývají vlastníky rekreačních objektů, mají tuto výzvu respektovat,“ informoval Deník mluvčí ministerstva zdravotnictví Martin Novotný. „Obce nejsou oprávněny stanovovat formou nařízení obce další vlastní opatření nad rámec provedených opatření stanovených vládou. Obce tedy nemohou zakázat vlastníkům využívat jejich apartmány a další rekreační nemovitosti. S ohledem na v současné době přijatá krizová opatření však může obec doporučit omezení přejíždění těchto osob z místa jejich trvalého pobytu do rekreačních oblastí a zpět,“ uvedla mluvčí ministerstva vnitra Jana Malá, podle níž by nikdo neměl být postihován za to, že se rozhodne strávit volno na chalupě.

Ne všude ale jsou proti chatařům a chalupářům. Například Miroslavu Hůlovi, starostovi Pňovan, které leží u přehrady Hracholusky, jejich příjezd nevadí. „My nikomu nic zakazovat nebudeme. Já vycházím z toho, že se musí promořit dvě třetiny populace. Je jen otázkou, aby to nemělo ten rychlý nástup. Pokud bude, tak, protože nemáme plicní ventilace, budou lidé umírat. Vím, že to zní hrozně, ale i to je zcela normální, přírodní,“ je přesvědčen Hůla.