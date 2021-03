Přečtěte si krátké zprávy z Rokycanska.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Pošta v Jiráskově ulici hlásí omezení: Na úpravu provozní doby během tohoto týdne upozorňuje osazenstvo pošty v Jiráskově ulici. Dnes a ve středu bude otevřeno od 10 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin. V úterý, ve čtvrtek a v pátek pak od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. V sobotu 27. března bude pošta uzavřená.