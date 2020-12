Cheznovanka zahraje ve čtvrtek ve Strašicích

Strašice – S omezením velkoryse laděného svátečního programu se musí vypořádat i Strašičtí.

Ve středu od sedmnácti hodin k nim promluví v rozhlase starosta Jiří Hahner. K úřadu si kromě toho mohou dojít lidé pro světlo z betléma (dnes od 17 do 18 a zítra od 9 do 10 hodin). Na Štědrý den dopoledne budou obcí znít vánoční melodie v podání Cheznovanky. Hraje od devíti hodin v lokalitách na Huti, u radnice, u Libuše a ve Dvoře.

Složité je to nejen pro věřící se mší svatou. Zejména tou půlnoční, které byly v diecézi kompletně zrušené. Zájemci ale mohou kostel svatého Vavřince navštívit ve čtvrtek od 14 do 15 a od 22 do 23 hodin. Prohlédnou si vánoční výzdobu včetně figurek z Betléma.

Věřící rokycanské farnosti mají šanci nahlásit se na jedinou mši

Rokycansko – Římskokatolická farnost v okresním městě zareagovala na komplikované požadavky ve vánočním čase.

Věřící se mohou od 24. do 27. prosince hlásit k účasti při jediné mši (kvůli počtu míst k sezení v jednotlivých kostelech). Mimochodem – na Štědrý den se vigilie slavnosti Narození Páně uskuteční od 16 hodin v Rokycanech a Mýtě. Zrušené jsou oblíbené půlnoční mše, ovšem v chrámech si lze ve čtvrtek prohlédnout Betlémy: Rokycany (20 až 22), Mirošov (21:30 – 22:30), Strašice (22 – 23) a Mýto (21 až 22:30 hodin).