Dá se říct, že tohle povolání zdědil po svém otci, který před lety pracoval na přívozu na Berounce v nedalekých Nadrybech. Než devětačtyřicetiletý Vladimír Cajthaml definitivně zakotvil v Darové, vyzkoušel si několik různých zaměstnání, od zedníka přes pokrývače až po truhláře. Nyní pracuje na přívozu v Darové už devátý rok a jak říká, už by neměnil.

Práce na přívozu Vladimíra Cajthamla baví | Foto: Deník/Pavel Bouda

Jak se člověk stane převozníkem?

Dělal jsem plno prací na živnost a vystřídal jsem v životě všechno možné. Ale k převoznictví jsem se dostal díky náhodě a také díky svému tátovi. Ten totiž jezdil na přívozu v Nadrybech, což je kousek odtud. Já byl tenkrát právě týden bez práce a zrovna tam k němu sháněli dalšího převozníka. Tak jsem hned nastoupil. Ale tamní přívoz je sezónní záležitost, v zimě nefunguje. Vydržel jsem tam jezdit skoro pět let. Nějaký čas jsem potom dělal v Praze a po návratu zpátky zase pomohla náhoda. Obec Břasy hledala převozníka sem do Darové a nabídli to mně, protože věděli, že mám z dřívějška převoznické zkoušky.

Jaké nejkurióznější vozidlo či pasažéra jste vezl?

Měl jsem tu třeba koně s bryčkou. Oni šli na přívoz a najednou začali jančit a skoro by ten prám přeběhli a málem spadli do vody. Aby se uklidnili, tak je majitel musel odpojit a jeli jsme nadvakrát. Odvezl jsem nejdřív koně a pak jsem se vrátil pro bryčku. Ty koně jsem mu neúčtoval. Ale už jsem vezl i velký traktor s valníkem, nebo bagr. Tenhle prám uveze až 8 tun.

Kdo přívoz využívá nejčastěji? Jsou to spíše pravidelní zákazníci nebo ti náhodní?

Hodně lidí tudy jezdí do práce, takže i v zimě je tu provoz. Spousta lidí z Radnic, Břas nebo tady z okolí má permanentky, ti jezdí stále, nejčastěji do práce. Pak golfisti na turnaje nahoru do Darovanského dvora a taky místní chalupáři. Taky sem dost lidí navede navigace, když si dají nejkratší cestu na Plzeň nebo Plasy a překvapí je přívoz.

Soutěž s bramborovým salátem provázela v Rokycanech sbírka pro Filípka

Kde se taková permanentka na přívoz dá pořídit?

Ta se kupuje v Břasích na stavebním odboru a stojí na rok 3,5 tisíce korun. To je na registrační značku auta. A když chcete i na spolujezdce, aby nemusel platit pokaždé deset korun, tak 4,5 tisíce korun.

Kolik aut za den průměrně převezete?

To je různé, někdy osmdesát, někdy padesát. Ale při výluce Dolanského mostu to bylo i přes 200 aut za den. Když je sezóna, jezdí taky hodně motorkářů a cyklistů.

Na prám přívozu je potřeba najíždět opatrněZdroj: Deník/Pavel Bouda

Podle předpovědi nyní sice velké mrazy nehrozí, ale zamrzla vám někdy řeka?

Naposledy někdy v 2017, to tekla voda jen prostředkem. Aby tu zamrzla úplně, to by musely být mrazy čtyři dny v kuse a to nejsou. Ale o pár let dřív, to jsem dělal ještě s tátou v Nadrybech, mrzlo asi týden. Tak jsme vzali sekáč, přišli jsme o hodinu dřív do práce, a osekali jsme to kolem prámu. Pak jsme ho rozjeli a projeli zamrzlou řeku jako ledoborec. A když se po tom pak jezdí, tak to už nezamrzne.

Možná je pro vás větší komplikací velká voda. Stává se, že musíte omezit provoz?

To hrozí samozřejmě většinou na jaře. Zavřeme třeba na dva dny, jak je potřeba. To v případě, že by už na můstcích na konci byl velký schod a nájezd by byl moc příkrý. A hlavně hrozí nebezpečí, že by se do kabelů dostala voda a vypadla by elekřina. Naopak jednou za nižšího stavu jsem vezl náklaďák 7,5 tuny a metr a půl před můstkem jsem cítil, že jsem škrtl dnem o kámen, ale naštěstí jsem to dojel bez následků.

V Rokycanech funguje chráněná dílna, soustředí se na ruční práce s výrobky

Prám pohání na rozdíl od přívozu v Nadrybech elektřina. Co když vypadne proud?

Co tu jsem se to stalo jen jednou, ale během deseti minut to zase nahodili. Když jste uprostřed řeky, tak nemáte šanci tu řeku a pohon na laně přetlačit ani s třemi bidly. Zbývá jen volat na obec, aby v případě dlouhodobého výpadku poslali traktor s řetězem nebo lanem, aby vás přitáhl ke břehu.

Už vám někdo nebo něco spadlo do vody?

Kolegům tam spadl náklaďák, ale naštěstí jen předními koly. Zapadly mu mezi prám a můstek. Náklaďák musí najíždět pomalu, ne jako osobák. Řidič ale nedbal pokynů, vjel tam rychle a prudce zabrzdil a utrhl celý vyvazovací hák. Musel se pak vytáhnout jeřábem. Jednou mně taky přijela dlouhá naložená dodávka a měla nízko nárazník. Tak říkám řidiči, aby vyjížděl pomalu, ale on odstartoval při výjezdu jak střela. A celý zadní nárazník i s odrazkou si utrhl. Ani nezastavil, nechal to tam a ujel. Za čtrnáct dní s tím autem přijeli jiní kluci a tak se jich ptám, zda jim nechybí nárazník. Prý že ano, že kolega říkal, že do něj někdo nacouval.

Kolik převozníků se tady na přívozu v Darové vlastně střídá?

Pravidelně se tu střídáme tři. Přes léto děláme dvanáctky, přes zimu desítky. Máme vždy dvě ranní, dvě odpolední a dva dny volno. Jezdíme denně od pěti ráno do osmi večer. Jen od 23.prosince do 1. ledna nepojedeme.

Když máte službu a nejsou na břehu zrovna zákazníci, co děláte?

Buď si čtu knížku tady v buňce u přívozu, kde máme klimatizaci i topení, nebo si odejdu do svého domku nahoře nad řekou, to hlavně využívám přes zimu, kdy je menší provoz. Tam mám roztažené žaluzie a vidím, když někdo přijede. To pak hned sjedu dolů na motokole. Jinak třeba rybařím a chytám štiky.

V Jiráskově ulici panuje nečekané ticho

Když vás tak poslouchám, má tahle práce nějaké nevýhody?

No to byste se divil. Samozřejmě, že má. To když je tu pak člověk v zimě, za chumelenice, za deště, za mrazu, tak je to něco úplně jiného, než ta letní idylka. To se pak člověku tady moc nelíbí. Mně to sice nevadí, ale v létě je tu opravdu příjemněji.

Jak dlouho už tu děláte převozníka?

Odhaduju, že to bude tak osm nebo devět let a pořád mě to baví. Od mládí jsem na Berounce, chytám tu přes třicet let ryby, přes dvacet let se věnuju i myslivosti, je tu krásná příroda.

Závidí vám lidi? Ptají se vás na práci převozníka?

Jo, říkají, že mám krásnou práci, že by tady taky chtěli dělat. Říkám, že můžou, ale ať se přijdou podívat třeba v únoru. Protože tohle říkají všichni v červenci nebo srpnu, když je hezky a jsem opálený od sluníčka.

Zažije se na přívozu i něco veselého?

Pobavila mě jedna dáma s červeným golfem. Měl jsem tu docela provoz a já čekal, až najede na prám. Ona že si jen něco vyndá z kufru auta. Trvalo to dvě minuty, pět minut, deset minut, na druhé straně na mě už troubili, že nejedu. No a milá paní najednou skočila do auta, otočila se a odfrčela zase pryč. Nebo vodáci, když se napijou, tak se mi tady chytají za řetězy, křičí na mě i někdy nadávají. Ale většinou jsou slušní. Jen jeden se tu cvaknul a podjel pod prámem. Tak jsem mu hodil záchranný kruh a vytáhl jsem ho. A on mi ještě pomalu vynadal, že jsem ho vytahoval, že by to zvládl sám. Už to nejsou ti praví vodáci co bývali. Mají tam aparaturu, pouští si muziku, a když na ně zavoláte ahoj, tak vám odpoví dobrý den.

Musíte mít na práci převozníka nějaké zkoušky?

Samozřejmě, je to jako řidičák a platí už napořád. Já dělal zkoušky na kyvadlový přívoz u labsko-oderské plavební společnosti. Písemný test, ústní zkouška a zdravověda. Dostal jsem pak vysvědčení jako ve škole a když jsem šel pracovat sem, tak jsem musel jet do Holešovického přístavu vyřídit si průkaz, takovou tu malou kartičku jednotnou pro celou Evropskou unii.

KVÍZ: Znáte vánoční pohádky? Zkuste uhádnout, kde se natáčely

Prám taky musí procházet technickou kontrolou? Jak je vlastně starý?

Musí mít technickou způsobilost. Během roku se dělá malá údržba a jednou za deset let velká technická. To se prám vytáhne jeřábem, otočí se dnem vzhůru, kontroluje se a opravuje. Byl sem přivezený z Labe, je ocelový a vyrobili ho ve strojírnách Kolín v roce 1957. Před tím tu jezdil celodřevěný.

Kolik vlastně funguje na Berounce přívozů?

Celkem tři. Kromě tohohle v Darové s celoročním provozem, ještě dva sezónní. Jeden v Nadrybech a potom v Luhu pod Branovem v kraji Oty Pavla, tam se jezdí zdarma s pramicí a střídá se tam pětadvacet převozníků.

V čem na prámu převážíte své zákazníky? Máte nějaký zvláštní úbor, třeba pruhované tričko?

Mám kapitánskou čepici, ta mi připlavala po řece a bylo na ní napsáno Božkov. Asi si takové nechali nějací vodáci udělat na vodu a jeden z nich ji ztratil.