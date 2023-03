HRÁDEK - Chod knihovny je od začátku tohoto týdne až do odvolání omezený. Otevřeno je v Hrádku pouze v pondělí a ve středu, vždy od 9 do 11 a od 12 do 17 hodin.

BŘASY - Ve čtvrtek 2. března od 18.30 čeká na obecním úřadě jednání zastupitele Břas. Řešit se budou směny pozemků, dopravní obslužnost 2023, výjimky z nočního klidu nebo vyhláška o školském obvodu.

NĚMČOVICE - Ve čtvrtek 2. března od 19 hodin se sejdou v němčovické restauraci představitelé obce a případně i pozorovatelé. Informováni budou o kontrole finančního úřadu, o letošní organizaci třídění odpadů a o blížících se akcích: masopust, vepřobraní, Velikonoce v útulku a Vlajka pro Tibet.

Ve Skořicích se chystá masopust, v Příkosicích ples