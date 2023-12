Na páteční odpoledne se těší milovníci železniční dopravy. I když tak trochu s nádechem nostalgie, neboť v Plzeňském kraji bude ukončen provoz legendárních vozů řady 810. Lidově zvaných kvůli charakteristickému zvuku Orchestrion, Autobus nebo Šukafon.

Legendární motorové vozy řady 810 odcházejí v Plzeňském kraji do důchodu | Foto: Deník/Václav Havránek

Pro loučení byla zvolena trať 175 v úseku Příkosice – Nezvěstice. Zároveň tu bude připomenuto 140. výročí této trati.

Mimořádný vlak pojede ve 13 hodin ze stanice Příkosice do Nezvěstic, odkud se vydá zpět ve 13:25 hodin. Vůz bude vyzdoben obrázky dětí ze základních škol ve Šťáhlavech i Nezvěsticích a malí umělci si připravili pro spolucestující i koncert.

Zdroj: Deník/Václav Havránek

Od nového jízdního řádu budou motorové vozy řady 810 v Plzeňském kraji sloužit pouze už jen jako provozní záloha. Na trati 175 z Rokycan přes Mirošov do Nezvěstic je nahradí jednotky 814 RegioNova a do tří let pak jednotky 844 RegioShark.