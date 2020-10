Jaké pacienty přijímáte?

Naše oddělení provozuje dvě ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. Kromě té v Hrádku máme ambulanci i v nemocnici. Do obou přijímáme nové pacienty od narození do 19 let věku, tedy buď novorozence, nebo děti i starší, které se třeba přistěhovaly z jiné spádové oblasti.

Co vše ordinace nabídne?

Poskytujeme péči v plném rozsahu ordinace praktického lékaře pro děti a dorost a současně i další benefity péče. Ordinaci v Hrádku jsme dovybavili moderními přístroji, které umožňují rychlou diagnostiku v akutních stavech, a samozřejmě i léky k jejich zvládnutí. V Rokycanech, vzhledem k umístění v nemocnici, je k dispozici navíc možnost dalších komplementárních vyšetření, jako jsou laboratorní a rentgenové nebo vyšetření specialistů například v oborech ORL, oční, kožní, ortopedické či chirurgické. A samozřejmě funguje ordinace dětské nefrologie a gastroenterologie. Spolupracujeme úzce s dětskou klinikou ve fakultní nemocnici, kde je možnost vyšetření ve specializovaných ambulancích.

Má přínos přímé napojení ordinace v Hrádku na nemocniční prostředí?

Výhodu je propojení ordinací prostřednictvím informačního systému. Máme tak přehled o pacientech v obou ordinacích, co se týče lékařských zpráv, výsledků vyšetření, rentgenu nebo sono nálezů a podobně. Hlavní výhodou je osobní téměř denní kontakt lékařů obou ordinací a lékařů na dětském oddělení. Umožňuje to rychlé řešení nenadálých situací, konzultace ohledně zdravotního stavu pacientů, případně je možná rychlá domluva na případné hospitalizaci k diagnostice a terapii.

Dokážete dál navyšovat ordinační dobu ordinací?

V případě poptávky tu možnost u obou ordinací máme. Proto rádi uvítáme další pacienty a budeme rádi, když spolupráce povede ke zdravému vývoji dětí.

I v souvislosti s epidemiologickou situací se doporučuje objednání na konkrétní čas. Vyžadujete to?

V současné době preferujeme objednávání pacientů, a to telefonicky, mailem případně on-line formou. Nejvýhodněji se ale jeví telefonáty, kdy můžeme s rodičem aktuálně zkonzultovat zdravotní stav dítěte, doporučit primární řešení, domluvit návštěvu u lékaře, případně i v doma. Samozřejmě ale, pokud rodiče s dítětem přijdou do ordinace bez ohlášení, nikoho neodmítneme a dítě vyšetříme a zaléčíme. Na preventivní prohlídky pak rodiče s dětmi zveme SMS zprávou či mailem.