Co se v Holoubkově podařilo přes složitý koronavirový čas realizovat?

Než začnu hovořit o investicích, musím připomenout, že jsme vyšli vstříc podnikatelům, kteří mají pronajaté obecní prostory. Během roku jsme jim zcela odpustili čtyři měsíční nájmy.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkPřestože epidemie ovlivnila negativně i chod obce, nezastavilo to naši snahu o rekonstrukce majetku a zvelebování Holoubkova. Mezi drobnější, ale přesto významné momenty, patřily terénní úpravy u nádraží, kolem sokolovny, a na Ostrůvku nebo na ploše pro budoucí parcely nad školkou.

Zlikvidovaná byla ruina domu č. 101 Na Rudě a od soukromníků jsme koupili montované stánky v centru u autobusové zastávky. Zprovozněné tu budou opět malé prodejny se smíšeným zbožím. Opraven je nebytový prostor v Domě služeb – nově s rehabilitačními službami – a také volné prostory v patře zdravotního střediska. Počítáme zde s nehtovým studiem.

Nezapomněli jsme na dobrovolné hasiče, sportovce a jiné zájmové složky. Jejich činnost byla pochopitelně utlumena, ale chceme, aby tu společenský život dál pulzoval!

Ani rok 2021 nezačal příliš optimisticky. Na co se hodláte zaměřit?

Už loni jsme řešili vytápění a ohřev teplé vody v sídle úřadu i ve vedlejší bytovce číslo 46. Souviselo to s plánovaným ukončením centrální kotelny v novém sídlišti. Právě to nyní ovlivňuje naše kroky. Po pětačtyřiceti letech končí zmíněné centrální topení v sídlišti, neboť společenství vlastníků volí vlastní kotelny. Hotovo by mělo být do konce května s tím, že se připojujeme v obecní bytovce kotelnou a rekonstrukcí objektu. Zahrnuje zateplení, modernizaci a v podkroví přibudou dva byty. Celkově jich zde bude deset!

Důležitá je pro naše občany také voda. Společnost REVOS přešla loni pod Vodohospodářské sdružení Rokycanska a souvisí s tím některé novinky. Především rozšíření skupinového vodovodu, kdy by jedna větev měla vést na Zbiroh a druhá přes Svojkovice na Holoubkov.

Hodláme výrazně přeměnit internetovou síť na vysokorychlostní. Díky kontaktům se specializovanou firmou se to určitě povede. Což je v dnešní době rozšiřující se práce z domova či distanční výuky pozitivní moment.

Intenzivně pracujeme na přípravě dvou velkých investic. Opravy bytovky číslo 96 nad Domem služeb, kde nás ale brzdí finanční náročnost. Díle jde o rekonstrukci dešťové kanalizace z Těškovské ulice dolů po Pekárně až k rybníku, jenže tady je problémem přeložka plynovodu u pomníku.