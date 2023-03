Nedávné otevření obchvatu Plzně si nenechal ujít Miroslav Jaroš. Patriot Radnic, bývalý náměstek hejtmana kraje pro dopravu, projektant a v neposlední řadě tak trochu vizionář. „Byl jsem u této akce od její kolébky a navrhl, že se region díky evropským penězům může přihlásit k západnímu obchvatu. Bylo to tehdy ode mne troufalé, ale povedlo se. Následně jsme stavbu obchvatu zařadili do priorit pro financování z EU. Ti co přišli po nás, v tom naštěstí pokračovali, takže i jim díky,“ je přesvědčen muž, který sleduje na dálku i svůj druhý investiční projekt. Podle toho by do roku 2027 měla vyrůst nová silnice od sjezdu z dálnice u Rokycan k Březině.