Na okraji parkoviště se kolem rezavějící kovové konstrukce (kdysi fungovala jako přístřešek na popelnice) takřka nepřetržitě vrší rozbitý nábytek, koberce, matrace nebo igelitové tašky se starým oblečením.

„Pravděpodobně od lidí z ubytovny a také ze sousedních lokalit. Beztrestně se zbaví bince a nic je nezajímá. Jenže my se na to díváme z bytovek od začátku prosince. Tedy i přes vánoční svátky a upozornění nikdo nevnímá,“ sdělila místopředsedkyně družstva nájemníků Pivovarská 984 – 985 Jana Bittnerová. Oslovila i vedoucího odboru rozvoje Jiřího Hlada. Včera reagoval: „Vím o tom a během pár dnů bude nefunkční přístřeší odstraněné.“

Někdy před týdnem se v sídlišti objevila drobná paní, kterou možní potkáváte takřka denně při úklidu kolem nádraží. Nepatří mimochodem k žádné firmě. Vadí ji ´jen´ nepořádek v Rokycanech! „Žena okolo přístřešku sebrala drobné věci do igelitek a krabic. Nanosila je do našich kontejnerů. Určitě má náš obdiv, jenže řešení to není v momentu, kdy zaplní naše odpadové nádoby,“ dodala Bittnerová.