Akce v obci u Radnic, kde se v prostoru nádrže sešla v prosluněném víkendu řada odvážných účastníků a s nimi stovky diváků. „Bylo jich hodně přes čtyři sta,“ usmíval se za pořadatele vášnivý cyklista Ondřej Paur.

Atraktivní byla hlavní disciplína. Přejet sedmadvacetimetrovou úzkou lávku z dřevěných fošen, instalovaných na nafouknutých duších, to vyžadovalo značnou porci šikovnosti. Vratké přemostění na hladině vodní plochy přinášelo zajímavé kreace a především pády, které se naštěstí obešly bez výraznější zdravotní újmy. Ve finále došlo na vyhlášení výsledků ve všech pěti kategoriích (muži i ženy do 40 a nad 40 let plus absolutní pořadí).

Na své si přišli i benjamínci. Nově byl pro ně přichystaný krokodýlí běh, obnášející přesun přes 25 nafouknutých krokodýlů. A protože bylo zajištěné luxusní občerstvení i další atrakce včetně nafukovací obří skluzavky, bylo z toho báječné odpoledne plus večerní party v aktivní vesničce.