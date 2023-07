Přívětická fošna, soutěž pro odvážlivce přejíždějící hladinu obecního koupaliště, má za sebou druhý ročník. Uskutečnil se zároveň jako Memoriál Martina Máry Mareše, vítěze premiérového ročníku.

Druhý ročník prázdninové akce se v Přívěticích povedl a organizátoři chystají novinky na rok 2024. | Foto: Ondřej Totzauer

Jízda přes úzkou fošnu, připevněnou na nafouknutých duších, lákala. Počet účastníků v roce 2023 dramaticky narostl. Registrovalo se 37 závodníků a fandily jim přes dvě stovky diváků. Přivítal je moderátor Ondřej Lampík Paur, neustále měnící jeden kostým za druhým. Na profesionální úrovní bylo i zajištění velkoryse laděné akce. S fotografem, perfektním ozvučením areálu, spoustou krásných cen a skvělým občerstvovacím servisem Přívětické hospody.

Bezmála tři hodiny trvaly jízdy cyklistů, kteří usilovali o co nejdelší pobyt na lávce. „Někteří v různých akrobatických pozicích padali do vody, ale důležité bylo, že bez újmy na zdraví," usmíval se Paur. Ve finále se tak povedla společná fotka s předáním Mokrého vysvědčení a dárků pro ty nejlepší. Až poté šla k zemi májka a s jejím rozřezáním bylo spojené opékání buřtů. Tečkou pak byla noční diskotéka, která se protáhla do druhého dne.

Organizátoři vzali na svá bedra nelehký úkol připravit na malou vesnici monstrózní podnik, což se náramně povedlo. Obrovský kus práce odvedli David Šilpoch, Tomáš Judl, Fanda Verner, Jakub Moravec, Lukáš Ptáček, Dominik Dvořák, Ondřej Paur a další. Postarali se o přípravu areálu i následný úklid.

Příští rok to bude prý ještě větší. Včetně vložené soutěže pro děti.