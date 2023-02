Radní kraje doporučili zastupitelstvu ke schválení finanční injekci 320 tisíc korun. Jde o stejnou sumu, která pomáhá zajistit chod přívozu už od roku 2017. S výjimkou několika dnů a odstávky na sklonku loňskoho roku byl provoz zajištěn vždy denně včetně víkendů, a to od pěti do dvaceti hodin. Především v létě je vyhledávanou turistickou atrakcí, ale i lidé, žijící v okolí, si spočítali, že mohou třeba při cestě do Plzně významně ušetřit a pořizují si celoroční permanentky. Rovněž golfisté, mířící na nedaleká odpaliště zjistili, že si mohou cestu zkrátit.

V roce 2022 se přes vodu přemístilo skoro 28 tisíc lidí a přes 19 tisíc vozidel. „Pasažérům se zamlouvá rozšířená provozní doba a vrací se sem už od roku 2018, kdy byl kvůli opravám uzavřen Dolanský most,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

Během svého prezidentského působení si nevšední formu dopravy vyzkoušel také Václav Klaus. Přívoz se stal i vděčnými kulisami pro filmaře.

