DAROVÁ - Sedmým lednovým dnem je obnoven provoz unikátního přívozu přes Berounku pod Darovou. Po celý týden mezi 5. a 20. hodinou a nezměněnými sazbami: osoba 10 Kč, motocykl 10 Kč, osobní auto 20 Kč, přívěs 20 Kč, dodávka, nákladní automobil do maximálně osmi tun 80 Kč. Neplatí děti do 10 let v doprovodu dospělého, zdarma jsou i bicykly.