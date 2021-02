Provoz frekventovaného přívozu v Darové ve čtvrtek utichl. Technické zařízení bylo odstavené kvůli zvýšené hladině Berounky.

Sobotní údržba odstaveného darovanského přívozu. | Foto: Deník / Václav Havránek

Opakuje se tak situace před pár dny, kdy se při měření řeka dostala na I. stupeň povodňové aktivity. „Je označen jako bdělost a v pátek už to bylo více než 180 centimetrů. Včetně viditelně dynamičtějšího průtoku,“ sdělil v neděli místostarosta Břas Petr Kuncl. Neděle se 145 cm byla sice klidnější, ale přesto zůstal prám u břehu. „Jízda by bezpečná nebyla. Voda přináší kmeny a klády, které by mohly ponořenou technologii poškodit. A na řetěz se může namotat tráva,“ dodal Kuncl. Přívoz je opět v provozu od pondělního poledne.