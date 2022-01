V chodu je denně od pěti do dvaceti hodin a cena za dopravu přes řeku zůstává sympatická: pasažér 10 Kč, stejná suma je za motocykl, za osobní automobil 20 korun, atd. Poplatek nehradí děti do deseti let v doprovodu dospělého, bicykly a složky záchranného systému. Dodejme, že zařízení provozuje Obecní úřad Břasy s podporou Plzeňského kraje.