Tento den si připomíná také Probační a mediační služba (PMS),která pomáhá všem obětem trestných činů.

„Pomoc obětem trestné činností se stala součástí naší každodenní práce“, dodává Mgr. Zdeňka Blažková, vedoucí střediska PMS Rokycany. Pro specializované služby obětem trestné činnosti velmi dobře funguje poradna pro oběti zřízenáv rámci projektu „ Proč zrovna já II“, který navázal na předchozí projekt z let 2013-2015.

Projekt Proč zrovna já? II je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Rokycanskou poradnu najdete na středisku PMS v ulici Svazu bojovníků za svobodu 68 v 1. patře. Poradna je bez nutnosti objednání otevřena vždy ve středu od 13 do 15 hodin a ve čtvrtek od 10 do 12 hodin. Poradce lze kontaktovat také na telefonním čísle 727 940 092, e-mailová adresa: sebek.pms@gmail.com

JEDEN Z PŘÍKLADŮ

„Oběti a zvláště děti, potřebují zejména citlivý přístup, podporu, jejich rodiče pak dostatek informací a rad o svých právech a možnostech, jak se jich domoci.“

Blížily se Vánoce. Za oknem poletoval sníh a malý Jakub šel s maminkou a mladším bratrem nakoupit. Venku už byla tma, v oknech blikala světýlka vánočních osvětlení. Cukroví mají napečené, chybí už jen dokoupit pár drobností. V obchodě se jako pokaždé zastavili u regálu se zábavní pyrotechnikou. „ Kupte si, kupte si, máme je ve slevě nabízel prodavač.“ „Mami, aspoň jednu, když jsou ty Vánoce.“ Večer před spaním, v posteli, aby to maminka neviděla, si váleček prohlížel… jaké to asi bude, až ji odpálí…jak se to vlastně dělá…touhle šňůrkou?

…Rána otřásla celým domkem, ohnivá koule pohltila malého Jakuba.. Křik, pláč, zděšení matky. Byly to nejhorší vánoce v jejím životě. Silvestra a celý leden strávil Jakub v nemocnici, do školy se vrátil až na Velikonoce. Policie při vyšetřování případu zjistila, že prodavač neoprávněně nabízel petardu, která měla být prodána pouze s odborným návodem.

„Zajděte si na probačku, tam vám pomůžou,“ doporučila matce po výslechu policejní vyšetřovatelka. V poradně pro oběti PMS se matka uklidnila. Nabídli jí podporu, doprovod k jednání u soudu a hlavně pomoc při vyřizování dokladů k náhradě škody. Léčení si vyžádalo několik měsíců.

Opomenutí stálo prodavače odsouzení a povinnost nahradit poškozenému škodu. Prostřednictvím poradny pro oběti uzavřel dohodu o splátkách. O plnění povinnosti bude samozřejmě informován i soud.

„Projekt 'Proč zrovna já II' sice v červnu letošního roku končí, ale my tu zůstáváme,“ dodává vedoucí PMS Rokycany Zdeňka Blažková. Střediska PMS jsou zapsaná ve veřejném registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, který je dostupný v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Poskytnuté služby jsou bezplatné!

Mgr. Zdeňka Blažková , vedoucí střediska