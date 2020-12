Co vás napadne, když se za dvaceti lety ohlédnete?

Že se našli tehdy lidé, kteří na nás pohlíželi s despektem. Pochybovali o tom, zda práce má skutečně smysl, zda to nebudou vyhozené peníze. Myslím, že dnes můžeme říci, že to smysl mělo a má. Probační a mediační služba není v plenkách, je to sebevědomá mladá dvacetiletá dáma.

Představíte nám ji?

Jde o státní organizaci, která zajišťuje kontrolu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody a připravuje podklady pro jejich ukládání. Je součástí trestní justice. Pracuje, jak bylo řečeno, s pachateli trestné činnosti, ale i s poškozenými a oběťmi trestné činnosti.

Během 20 let fungování PMS prošlo střediskem téměř čtyři tisíce pachatelů. Jde o lidi, kteří žijí nebo žili na Rokycansku. Někteří z nich se vracejí opakovaně.

S jakými případy se nejčastěji setkáváte?

Velmi často je to přečin řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu nebo drog. V těchto případech zpravidla předjednáme jako jednu z možností uložení trestu obecně prospěšných prací. Naší klientelu dále tvoří pachatelé krádeží, neplatiči výživného, sprejeři, viníci dopravních nehod a další. Setkáváme se i s mladistvými pachateli a dokonce s dětmi, které se dopustily protiprávního jednání. Děti sice nejsou trestně odpovědné, ale soudem je jim uložen dohled probačního úředníka a povinnost s PMS spolupracovat.

Jak zvládáte práci v době koronavirové?

Zvládáme. V našem středisku pracují tři probační úřednice. Náš tým doplňuje specialista – poradce pro poškozené a oběti. Koronavirus se nám zatím naštěstí vyhnul. Omezili jsme osobní konzultace, snažíme se vše, co jde, vyřešit telefonicky nebo emailem. Mrzí nás, že jsme nemohli narozeniny PMS oslavit podle našich představ. Chystali jsme Den otevřených dveří a besedy pro studenty, seniory i veřejnost. Bohužel jsme stihli pouze jednu besedu v záři.

Co pokládáte ve své práci za důležité?

PMS vychází z koncepce restorativní justice, které se v překladu zřejmě nejvíce blíží termín obnovující spravedlnost. To znamená, že pokud má pachatel převzít skutečnou odpovědnost, musí si to nejprve plně uvědomit, přiznat si to a porozumět svému jednání. Musí změnit svůj budoucí život tak, aby odpovídal potřebě poškozeného nebo dalších osob a převzít skutečnou osobní a nikoli pouze formálně trestněprávní odpovědnost za to, co trestným činem způsobil.

Jde o hledání rovnováhy mezi proviněním a trestem a trestem a odměnou. V podstatě je to stejné jako při výchově dětí a zrovna v tomto případě je to těžké a ne vždy se to podaří.

Co aktuálně řešíte?

Řešíme zajímavou dopravní nehodu, která se stala na jaře před vypuknutím nouzového stavu. Při srážce motorových vozidel byla zraněna mladá žena. Cestovala do zaměstnání na první pracovní směnu a současně měla podepsat smlouvu. Poškozená skončila v nemocnici, zaměstnavatel si musel za ni najít náhradu. Léčení trvalo několik měsíců a poškozená si musela uhradit soukromou rehabilitační sestru, protože rehabilitační středisko bylo uzavřené. Značně se jí tak zkomplikovala možnost odškodnění z povinného ručení ze strany pojišťovny. Hledáme řešení, jak zmírnit dopady dopravní nehody na poškozenou.

A váš vzkaz čtenářům?

Bezplatně nabízíme pomoc v řadě oblastí. Stali jste se obětí trestného činu? Žádáte informace o svých právech? Odsouzený vám neuhradil škodu a není ochoten přistoupit na splátky? Kdy máte právo na peněžitou pomoc od státu? Dokážeme poradit. Kontakty: Svazu bojovníků za svobodu 68, Rokycany, tel. 733 788 941. (hav)