Vyhlášené radnické trhy se z náměstí Kašpara Šternberka přesunuly k nedaleké synagoze. V pátek 19. července si tam lidé mohli koupit ovoce a zeleninu, maso, uzeniny a také slané a sladké pečivo. Před polednem bylo na místě šest stánků.

Podle některých zákazníků bylo rozhodnutí o přesunu trhů nešťastné. „Nejsem přímo z Radnic a neznám přesný důvod přemístění z náměstí k synagoze. Ale toto rozhodnutí je velice nešťastné jak pro prodejce, tak pro zákazníky. Jsem přesvědčena, že na tomto místě se stánkařům dařit nebude a přestanou jezdit. Škoda, dlouholetá tradice, myslím, vezme za své,“ sdělila Dagmar Kulichová. Na trzích pravidelně nakupuje také Květa Kovářová, která postrádá své oblíbené prodejce: „Od té doby, co jsou trhy u synagogy, mi chybí stánky s grilovanými kuřaty a chlazenými rybami, ráda jsem tam nakupovala.“ V létě trhy navštěvují i chalupáři z širokého okolí. „Nejsem z Radnic, ale občas sem zajedu nakoupit. Z náměstí je to k synagoze pěšky dvě minuty, v tom nevidím problém. Řekla bych, že se tady dá lépe zaparkovat než na náměstí,“ říká u stánku s uzeninami Lenka Karásková z Prahy.

Vyhlášené trhy v Radnicích se z náměstí Kašpara Šternberka přesunuly do prostoru u synagogy. | Video: Deník/Veronika Krátká

Podle starosty Radnic Jana Altmana byla hlavním důvodem stěhování neúnosná dopravní situace: „V době, kdy byly trhy na náměstí, neměla auta kde stavět. Stála tam, kde se to nesmí. Došlo i k úrazům, například přejetí nohy. Velké problémy měly autobusové linky, které nemohly vůbec projet. Náměstí je bráno jako komunikace a z dopravního hlediska není ideální, aby se trhy konaly tam, kde je komunikace.“ Starosta nemá informace od stánkařů, že by jim nové místo nevyhovovalo: „Zatím jsem se dozvěděl, že na novém místě mají stánkaři většinou vyprodáno rychleji než předtím.“

K známým tvářím mezi prodejci na radnických trzích patří Roman Mělnický. S ovocem a zeleninou přijíždí každý pátek z jižní Moravy: „Prodávám tady už 14 let. Trhy se na nové adrese konají potřetí. Uvidíme, jestli si lidi zvyknou. Teď je to tak půl na půl. Někteří to neřeší a půlce vadí, že to mají daleko a musí s těžkými nákupy do kopce. Zákazníci, kteří projížděli náměstím a zastavili, protože viděli trhy, nás nemají moc šanci najít, i když u odbočky k synagoze je cedule s šipkou. To se ale člověk musí pozorně dívat.“ O tom, zda si lidé na nové místo zvyknou, diskutují i ostatní prodejci. Doporučují například osadit náměstí parkovacími automaty tak, jako v jiných městech, která objíždějí.