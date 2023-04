Nejen sobota a neděle, ale také pondělí je pro většinu národa volným dnem. Nedělní odpoledne, podvečer a zejména noc patří snad ve všech místech Rokycanska stavění májek.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Pochopitelně k tomu patří její hlídání do prvního májového dne. Někde (Všenice, Kladruby atd.) si ale pospíšili a ohně se tu rozhořely už v pátek večer.

A kam dál pozveme v pondělí?

BŘASY - Na fotbalovém hřištíi SK Primalex začne v 9 hodin obří turnaj mladších a starších přípravek. Jde o 19. ročník Memoriálu Jiřího Potůčka Tolara, což byl statečný radista z období II. světové války. Kromě domácích Břas dorazí dalších čtrnáct týmů v obou kategoriích, například Domažlice, Viktoria Plzeň, Sušice, Nepomuk nebo borci ze vzdáleného Brna.

HRÁDEK - V předsálí Domu kultury v Hrádku začne 1. května mezi 14. a 17. hodinou výstava kronik a prací žáků ZŠ Hrádek. Pokračuje v úterý 2. 5., a to od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.

HRADIŠTĚ - Nedělní odpoledne patří jednání nedávno zvolenoho zastupitelstva. A pondělí je ve vesničce nad Berounkou vyhrazenou gurmánům, neboť U Mongola je od 13 hodin v nabídce speciální smažený sýr.