Balíky, kam se podíváš. Je sedm hodin ráno a v poštovním depu v Plzni na Slovanech panuje čilý ruch. Drátěné boxy přetékají zásilkami z celého světa, plné jsou i nízké přepravní vozíky a balíkoví kurýři vyplňují nákladní prostor svých dodávek balíky a balíčky různých tvarů a velikostí.

Před Vánocemi projde rukama pracovníků poštovního depa v Plzni na Slovanech denně až 14 tisíc zásilek | Video: Deník/Pavel Bouda

„Skládám to tam jako stavebnici lego, musím využit každé volné místečko. Vstávám po páté hodině, tak abych v šest odjížděl na depo. Tyhle předvánoční dny jsou docela masakr. Každý den nacpu auto až po střechu, že už se tam nevejde ani krabička navíc. Udělám závoz na pošty v okolí a odpoledne naopak dělám svoz toho, co lidé na těch poštách podali. No a nakládám si to sám. Třeba krmivo pro psy, které svazuje prodejce po třech patnáctikilogramových pytlích dohromady do jednoho balení. V depu je to ještě dobré, ale na poště to musíte donést od auta až do budovy. Docela si vytrénuju svaly,“ popisuje svoji každodenní práci kurýr Jiří Blažek.

Za jeho zády jsou srovnány v dlouhých řadách boxy napěchované dalšími balíky, které za chvíli zamíří různými směry. Mezi připravenými zásilkami je vidět například i rozměrný a ne právě pečlivě zabalený balík s podivným tvarem.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„To je nárazník na auto, i takové zásilky občas přepravujeme. Největší komplikací je pro nás špatně zabalená věc. Lidé třeba použijí špatnou papírovou krabici, která se velice snadno roztrhne, Doporučuji použít raději více izolepy, aby balík držel pohromadě. Ideální je zabalit vše ještě do omotávací fólie nebo převázat pevným provázkem,“ doporučuje kurýr Blažek.

Poštovní depo v Plzni na Slovanech v běžných dnech roku odbavuje kolem 5 tisíc balíkových zásilek. V těchto dnech se jejich počet běžně vyšplhá až na 14 tisíc.

„Vrchol pro nás nastává pravidelně v polovině prosince. Nejhorší Vánoce byly z tohoto pohledu loni, kdy bylo znát, že během covidu se lidé naučili hodně objednávat přes e-shopy. To jsme tu měli denně i 18 tisíc balíků,“ říká Jana Minariková, vedoucí depa v Plzni na Slovanech.

Předvánoční nápor zvládá depo jen za pomoci brigádníků, ale nabírat se je před koncem roku daří jen pomalu. „Teď už jich máme tolik, kolik potřebujeme, ale před několik týdny nám citelně chyběli. Museli jsme našim kurýrům ty zbývající okrsky rozdělit, nejeli v tu chvíli osmihodinový úvazek, ale dvanáctihodinový,“ vysvětluje Jana Minariková.

Komplikací je podle ní v těchto exponovaných dnech neúplná nebo nečitelná doručovací adresa uvedená na zásilkách. Pošta se pak pokouší spojit s podavatelem nebo podací poštou a pokud nelze zjistit odesílatele ani adresáta, končí zásilka v poštovní úložně v Brně. Tam se takové balíky rozbalují, zda tam není například faktura nebo jiný doklad s nějakým kontaktem. Jinak je tam zásilka uložena po dobu jednoho roku, kdy se o ní může klient přihlásit.

Třídění, nakládání a rozvoz je především v těchto dnech tvrdá řehole, přesto se ve skladových prostorách poštovního depa občas přihodí i zajímavé situace.

„Přepravovat živá zvířata se sice nesmí, ale přišel nám sem třeba poškozený balík, ze kterého vyskákali cvrčci, tak jsme tu měli veselo. Nebo jste tu měli i housenky. Je to krmivo do zverimexů, tak se to občas může stát. Taky se nám tu rozbily nevhodně zabalené lahve vína a krásně to tu pak vonělo po celé hale,“ usmívá se Jana Minariková.

Balíkové zásilky bude poštovní depo doručovat naposledy v sobotu 23. prosince a v neděli na Štědrý den bude mít otevřenou balíkovou přepážku do 12 hodin.