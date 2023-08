Na mši na Vavřinečku pojede autobus, na slavnosti chystají záchytná parkoviště

Rozčarování z uplynulých deštivých dní neskrývá spolumajitel a provozovatel Transkempu Hracholusky Ondřej Švamberk. „První tři týdny v červenci jsme měli poměrně slušnou návštěvnost, bohužel pak se počasí pokazilo a za posledních 14 dní je zde málo návštěvníků,“ řekl Deníku. Lidé dle jeho slov v deštivém období pobyty v chatkách rušili i přesto, že museli uhradit storno poplatek. Na lepší časy se blýská s příznivou předpovědí, kdy by už od víkendu mělo být opět teplé slunečné počasí. „Rezervace do chatek opět postupně přibývají, často volají i lidé jen ohledně informací, zda-li máme místo na stan či karavan, tak snad se o víkendu kemp zase zaplní,“ doufá Švamberk. V areálu je možnost pronajmout si pro stany a karavany elektrickou přípojku. Transkemp Hracholusky začíná sezonu již v dubnu a končí ji pravidelně až v říjnu, kdy sem přijíždí už většinou jen zahraniční klientela. Přesto má kemp dle provozovatele v současné době asi o dvacetiprocentní pokles tržeb oproti uplynulému roku.

Také provozovatele autokempu v Anníně v Pošumaví trápí počasí, které odrazuje návštěvníky, kterých rapidně v srpnu ubylo. „První polovina sezony byla dobrá, ale jakmile přišlo chladné a deštivé počasí, tak je to špatné. Předtím jsme měli zaplněnost okolo 83%, nyní je to minimum. Lidé pobyty odhlašují a ti, kteří sem přijeli s obytným vozem nebo jen pod stan, tak odjížděli. A není divu, měli jsme zde přes den i pouhých 13 stupňů, v noci 7 stupňů,“ řekl provozovatel Josef Bureš, který doufá, že by ještě někdo mohl přijet, pokud se zlepší počasí, jak slibují předpovědi. „Už to ale spíš vidím na prodloužené víkendy. U nás byla největší sezona většinou tak do 15. srpna, tak uvidíme, zda se to ještě zlepší. Jindy jsme v tuhle dobu měli tržby mnohem větší, letos je špatné počasí,“ dodal Bureš.

Jakmile se ve čtvrtek počasí zlepšilo, kempy poblíž Šumavy se opět začaly plnit turisty, kterých byla Šumava opět plná.

V ejpovickém kempu Diana se stará Martin Neckář o pohodlí hostů už čtyři roky: „Po smutném covidovém čase je to letos lepší, i když občas do toho hodí vidle nepřízeň počasí. Ovlivňuje především víkendové návštěvníky pod stany.“ V areálu u jezera se líbí i sportovcům. Konaly se tu republikové závody v cyklistice a před pár dny šampionát ve wakeboardingu na vodní ploše. Lokalitou navíc prochází mezinárodní cyklostezka, kde výrazně přibývá zahraničních jezdců.

Ve Veselém Habru nad Volduchy letos zatím napočítali o třetinu méně hostů než v letech minulých. "Jsou tu ale opět ti skalní návštěvníci. Hodně v karavanech, modernizovaných chatkách, ale mladí se vracejí ke klasickému stanování," rozdělil se o postřehy provozovatel Vlastislav Veselý. Nyní se věnuje i táborníkům a na 8. 9. si kemp zamluvili majitelé i fanoušci vozů Opel.

Lesní areál si oblíbili školáci pro třídní loučení, zatímco v září jsou hlášené slučovací akce. (šav)