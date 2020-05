„Přišlo jich 216 a jsou rozmístění v sedmnácti třídách,“ potvrdila zástupkyně ředitele největší rokycanské školy Ivana Sixtová.

Podle předem sestaveného harmonogramu nejprve nastupovali ti nejmenší. Prvňáčci měli stanovený čas do 7:40 a pak se v desetiminutových intervalech podívaly do učeben vyšší ročníky. Po čtyřech hodinách v lavicích následoval v obdobném rytmu oběd a odchod.

Na benjamínky z 1. C se už těšila třídní Lenka Vozková: „Byla jsem s třiadvaceti svěřenci v kontaktu pomocí počítače, tabletu nebo telefonu. Třikrát týdně, když v pondělí byla na programu matematika, ve středu čeština a v pátek prvouka.“ Kluky a děvčátka měla učitelka rozdělené do čtyř skupin, vždy po třiceti minutách. V pondělí jich přivítala třináct a snad jen neposednému Sašovi se do školy moc nechtělo. „Ani se nedivím, protože k počítači se vždycky posadil v pyžamu,“ usmívala se Vozková. Věrné žáčky mimochodem vybavila speciální plackou s nápisem Zvládli jsme to!