Do cheznovické malotřídky chodí 38 kluků a děvčat. Nejvíce je páťáků (11), zatímco prvňáčku dorazilo začátkem září sedm. Společně se učí druháci a páťáci, zbývající tři ročníky jsou v jedné učebně. Ale třeba na hřišti se při hodině tělocviku potkaly děti z 1., 2. a 3. třídy pohromadě. K využití pro sport mají fotbalový trávník a o kousek dál také víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

Ti nejmenší to nemají do školy v Cheznovicích daleko. V obci totiž mají základní i mateřskou školou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.