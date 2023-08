V Plzni po kosmonautce pojmenovali lokomotivu, v Rokycanech čerstvě narozené dítě. Cítím se tu jako doma, děkovala.

Návštěvě Valentiny Těreškovová v Plzni věnovala Pravda dvě strany. | Foto: Repro: plzen.eu

Desetitisíce lidí vítaly v Plzni před 60 lety, 17. srpna 1963, ruskou kosmonautku Valentinu Těreškovovou, která se dva měsíce předtím stala první ženou ve vesmíru. Dnes se na tuto ženu již nahlíží poměrně kriticky a např. České Budějovice jí vzhledem k jejím názorům vloni odebraly čestné občanství, ale před 60 lety byla považována za hrdinku. Plzeňská Pravda tehdy její návštěvě západočeské metropole věnovala ve svém vydání z 18. srpna 1963 celé dvě strany včetně titulní.

Valentina Vladimirovna Těreškovová, narozená 6. března 1937, do vesmíru vzlétla 16. června 1963 ve Vostoku 6. Zemi obkroužila celkem 48krát, její let trval přes 70 hodin. Vybrána prý nebyla ani tak pro skvělé technické schopnosti, ale především díky výbornému kádrovému profilu. To se podepsalo i na jejím pobytu ve vesmíru, kdy během letu opakovaně plakala, zvracela a žádala o předčasné ukončení mise. Ve své době ale byla glorifikována a dodnes zůstává jedinou ženou, která byla na vesmírné misi sama.

Jak referoval server plzen.eu, návštěvu Těreškovové v Plzni provázel velký zájem, opěvovala ji i již zmíněná Pravda. „Získala jste naše srdce, Valjo“, tak zněl titulek reportáže o návštěvě kosmonautky. „Zahraničními novináři přezdívanou Miss Vesmír v Plzni čekaly desetitisíce lidí, silnice z Prahy do Plzně byla lemována davy nadšenců. Každý ji chtěl vidět. V Leninových závodech po ní pokřtili zbrusu novou lokomotivu. Těsně před jejím příjezdem po ní v rokycanské porodnici rodiče pojmenovali svoji právě narozenou dceru. V Karlových Varech její odpolední návštěvu hlásili místním rozhlasem,“ uvádí server.

Let Těreškovové byl samozřejmě považován za symbol mírové politiky Sovětského svazu a stal se nástrojem propagandy potvrzující nejenom technickou vyspělost „Východu“, ale i starou známou touhu „být opět krok před nimi“. „Sovětský svaz v soutěži s přední kapitalistickou zemí, Spojenými státy vyhrává mírovou soutěž. Jestliže je SSSR schopen takových divů… pak nepochybujeme, že by dokázal ochránit svou zemi a své spojence a přátele před úklady nepřátel. Proto s jistotou a klidem hledíme do budoucnosti. Kosmický let soudružky Těreškovové byl delší než lety všech amerických kosmonautů dohromady,“ psalo se tehdy v Pravdě, která citaci vedoucího tajemníka KV KSČ doplnila i o morální apel z úst samotné Valentiny: „Nedopusťme, nikdy nedopustíme, aby se naše čistá a krásná planeta pokryla černým atomovým prachem.“

Z přijetí v Plzni byla Valentina nadšená. „I když se později říkalo, že neunesla svoji slávu a zpychla, tenkrát se chovala skromně a pokorně a všichni jí to věřili. „Cítím kolem sebe tolik tepla, tolik přátelských slov, že se u vás cítím ne jako doma, ale skutečně doma. Děkuji za vaše přijetí a svým kosmickým bratrům určitě budu tlumočit vaše pozdravy,“ prohlásila Valja Těreškovová, jak uvádí plzen.eu.