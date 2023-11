Co se dělo na Rokycansku před rokem? Připomeňte si s námi.

Slavnostní uvedení do provozu uměle zavlažovaného fotbalového hřiště v Radnicích. | Video: Deník/Václav Havránek

Umělé zavlažování fotbalového hřiště v Radnicích

Fotbalisté Radnic postoupili v minulém roce do krajského přeboru a k tomu vyšperkovali kabiny, trávník a v létě se podíleli na výstavbě zavlažovacího systému. „Proslulá škvára se zazelenala před třiceti lety. Ale pořád jsme byli odsouzení tahat hadice,“ zavzpomínal zkušený funkcionář Alois Herain. Až letos se podařilo za pomoci krajské dotace, města a místních sponzorů (jmenujme alespoň Delta mechanizace, Manto logistic, Sykodřevo, odborníka přes elektriku) i brigádníků přetavit sen ve skutečnost.

„Zvládli jsme to zhruba za šest týdnů. Včetně instalace nádrže na pětadvacet tisíc litrů vody. Čerpáme ji z Radnického potoka a trvá to osm hodin. Jedno zalití s kompletním vyčerpáním obsahu je však hotové za pětasedmdesát minut,“ usmíval se předseda jednoty Lukáš Paleček při oficiálním převzetí díla. Byli u toho chlapi, kteří pomohli finančně i dobrovolně. „Někdy kluci vynechali trénink, aby kopali nebo zahazovali potrubí. Dělalo to kolem tisícovky hodin zdarma a vstříc nám přitom vyšel dodavatel Standa Lusk,“ připomněl trenér mužů Pavel Aubrecht. Účastníci slavnostního aktu se přesvědčili o síle třinácti postřikovačů a pak už na ně čekalo posezení v sousedním hotelu.

Zdroj: Deník/Václav Havránek

Třetí Pol Point v kraji je ve Zbiroze

Třetí Pol Point (nebo-li policejní bod) na území Plzeňského kraje je od úterý 2. listopadu 2022 k dispozici veřejnosti. Po Folmavě a Městě Touškovu začal provoz bezobslužného kontaktního místa Policie ČR ve Zbiroze.

„Brdy, ale také Křivoklátsko nebo Berounka, to vše dělá z malého okresu atraktivní lokalitu. Proto jsme určili, že zřízení Pol Pointu v této oblasti má značný význam pro místní i turisty, kteří sem míří,“ uvedl krajský ředitel Policie ČR Jaroslav Vild. Na jeho slova navázal zbirožský starosta Josef Štícha: „Spoluobčané si už zvykli, že tu od 1. ledna 2013 není služebna obvodního oddělení, ale jen policejní stanice bez zajištění nepřetržité služby. Věřím, že zřízení Pol Pointu je pro Zbirožské i návštěvníky přínosem. Ušetří to čas, získají větší soukromí a budou mít možnost novinku využít až do 22. hodiny.“

Zdroj: Deník/Václav Havránek

Pol Point je alternativou pro podání jakéhokoliv oznámení, které snese odklad. Ve Zbiroze to v praxi vypadá tak, že klient je po zazvonění spojen s operačním důstojníkem, a ten ho po zjištění situace vpustí dovnitř. Zde v bezpečném kontaktním místě má oznamovatel vytvořené diskrétní prostředí.