MÝTO - V lesním porostu u kaple za Mýtem našel pozorný turista povalující se munici. Sedmapadesátiletý muž přivolal policisty a ti kontaktovali pyrotechnika. Našel dva zkorodované ruční granáty, šest zápalek a zásobník naplněný municí. Nebezpečné střelivo a zbraně pak odborník zneškodnil při řízeném odpalu.

KAŘEZ - Inventarizací majetku a návrhem rozpočtu 2022 se v úvodu dnešního zasedání věnují zastupitelé Kařezu. V sídle úřadu mají sraz před 17. hodinou. Kromě toho posuzují vyhlášku o odpadu, dotaci na budování zdrojů pitné vody, cenu vodného i stočného nebo snížení odměny člena zastupitelstva.

ROKYCANY - Adventně laděnou výstavu pořádají ode dneška do pátku 3. prosince (vždy mezi 10. a 17. hodinou) klienti a zaměstnanci sociálně terapeutických dílen a stacionáře Pohodička. Zařízení, které je součástí Oblastní charity Rokycany, se prezentuje v zasedačce Triana na nádvoří rokycanské radnice se skřítky, věnci, hračkami, dekoracemi, atd.

Starší žáci Rokycan nebodovali

ZBIROH - V síních městského muzea jsou instalované dvě expozice. Policejní symbolika pěti kontinentů je prodloužena do 22. prosince a obsahuje přes 700 symbolů uniformované složky.

Až do 31. 12. je pak zpřístupněna výstava s názvem SDH Zbiroh – 140 let pomoci bližnímu. Dobrovolníci píší svoji historii od roku 1881!

Otevřeno je od úterý do pátku - od 9 do 12 a od 12.30 do 16 hodin.

PLZEŇ, ROKYCANY - Členové rady Plzeňského kraje se v pondělí odpoledne scházejí na mimořádném zasedání. Kromě návrhu rozpočtu 2022 se věnují rokycanské nemocnici. Konkrétně výrobě tepla, zásobování teplem a elektřinou i revitalizaci kotelny.