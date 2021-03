Deník na návštěvěZdroj: Deník

Kluci a děvčata museli zpravidla do Rokycan, což nebylo po rodiče především z časových důvodů vždy vyhovující. „Když jsme si spočítali, kolik dětí je nejen u nás, ale také u sousedů ve Veselé a Nevidu, šli jsme do toho,“ vrací se starosta František Bůcha o sedm let zpět. Úprava bývalých fotbalových kabin a hasičského stánku netrvala díky dobrovolníkům dlouho. První předškoláci prostory zhodnotili v srpnu 2014 a od té doby se při zápisech opakuje stálé stejný obrázek. Přetlak budoucích návštěvníků, neboť zájem mají i Rokycanští. Láká je rodinná atmosféra, množství aktivit a péče všestranného učitelského týmu.