Měřiče rychlosti přibývají i v těch nejzapadlejších místech okresu. Zastupitelstva dávají radarům zelenou především díky nezanedbatelným dotacím!

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Světelné tabule jsou instalované například při vjezdu do Rakové od Veselé i Rokycan. „Obdrželi jsme 77 tisíc korun. Investice stála celkově 140 tisíc. Ale nelitujeme toho, protože psychologický moment je mnohem pozitivnější a většina řidičů automaticky ubírá plyn,“ konstatoval starosta František Bůcha. Jeho kolega v Dobřívě Jiří Ondřejíček sleduje provoz čtyř takových zařízení. Tři jsou přímo v Dobřívě a jedno u sousedů v Pavlovsku: „Vidím to tak, že osmdesát procent motoristů zvolní. Ale cesta do Strašic se už zase pomalu stává závodní dráhou.“ Zda údaje z radarů putují dál, to první muž radnice prozradit nechtěl.