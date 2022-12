Dlouho to vypadalo, že přípravy proběhnou s loňskými zkušenostmi. Tedy pohodově, ale počasí bylo jiného názoru. Zhruba týden před závody začalo mrznout, a poté i sněžit. Nicméně holoubkovští otužilci se nevzdali a v pátek se jim v průběhu několika drsných hodin podařilo vysekat ledový bazén o rozměrech 40 x 10 metrů, Současně vytvořili kanál pro odplavení ledu do splavu (utržené kry by pro zimní plavce představovaly značné riziko). O to, aby bazén do druhého dne nezamrzl, se postaral aerátor.