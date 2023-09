Radnice se připojily k narozeninové oslavě lokálky. Do Stupna se jezdí 130 let

Dlouhých 160 let už cestující využívají železniční dopravu mezi Chrástem a Stupnem. A 130 let uplynulo letos od zprovoznění úseku ze Stupna do Radnic.

Radnice se připojily k narozeninové oslavě lokálky. Do Stupna se jezdí 130 let | Foto: Jaroslav Kreisinger