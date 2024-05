Bohatým kulturním životem pulzuje i Zbiroh. V červnu lákají růžová vína na zámku (8. 6.) a o týden později městské slavnosti s mikroregionem v proluce náměstí i v muzeu.

Radničtí spojí 1. června oslavu Dne dětí s Floriánskými slavnostmi jako poděkování hasičům. Sobota 21. června je pak zasvěcena Dni Radnic 2024 na náměstí Kašpara Šternberka.

Skřivánci z Domažlic si vyzpívali v Rokycanech postup do celostátního kola

V Břasích chystají na 16. června psí závody. O týden později si hasiči připomenou 150. narozeniny a 29. 6. patrioti zavzpomínají na parašutistu Jiřího Potůčka Tolara. V nedalekých Vranovicích přivítají na sklonku června léto a 27. 7. se tam bude soutěžit při Vranovické kládě. Stupenští i přespolní pak vezmou 10. a 11. srpna útokem areál Sokolky při Vavřinecké pouti.

Bohatý bude červnový program ve Strašicích, vévodí mu 29. 6. Den pozemního vojska s názvem Bahna. Ale už o čtrnáct dnů dříve, tedy 15. 6., láká festival punkových kapel na Koupáku nebo muzejní noc v areálu Muzea Středních Brd. A o den později tu koncertuje Big Band z Hrádku.

Za kulturou mohou lidé zamířit i mimo Rokycansko. Například na metalový Basinfirefest v nedalekém Spáleném Poříčí, který se uskuteční od 26. do 29. června. Původně měl být jen třídenní, poprvé od čtvrtka do soboty, nakonec ale začne ještě o den dříve, už ve středu. „Byl to jediný možný termín, kdy u nás mohli vystoupit Fear Factory. Vypadá to sice netradičně, ale už roky takhle děláme festival Brutal Assault. Lidé stejně většinou jezdí už o den dříve, takže se středou by problém být neměl, a sobotní konec je lepší kvůli tomu, že si v neděli mohou po festivalu odpočinout,“ vysvětlil za pořadatele Tomáš Fiala. Na jedné scéně, kterou festival připraví, se představí například Blind Guardian, Cradle of Filth, Kataklysm či In Extremo.

Prakticky ve stejném termínu se v Plzni chystá další ročník Noci s operou. Letos přinese v lochotínském amfiteátru v úterý 25. června muzikál Dracula a v sobotu 28. června operu Libuše. „Oba tituly jsme vybrali jako příspěvek k celorepublikové kulturní události Rok české hudby. Libuše pod širým nebem bude pomyslným vrcholem kompletního cyklu Smetanových oper. Libuše má být podle záměru skladatele hrána pouze při výjimečných příležitostech, jakými oslavy Roku české hudby i Noc s operou bezesporu jsou,“ uvedl ředitel plzeňského Divadla J. K. Tyla Martin Otava.

Sezonu letních festivalů navíc otevře už na přelomu května a června Metalfest, rovněž v amfiteátru na Lochotíně.