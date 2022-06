Radnická lokálka je jako dělaná pro romantiky

Ke koloritu severní části Rokycanska patří železniční trať z Radnic do Chrástu a přes Ejpovice dál do Plzně. Koleje tu protínají krajinu už od šedesátých let 19. století, kdy sloužil zejména k přepravě vytěžených surovin.

Motorový vlak dnes jezdí přes Chrást a Ejpovice do Plzně. | Foto: Jaroslav Kreisinger