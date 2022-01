Radnické muzeum přichystalo výstavu, která je oslavou archeologie, podívejte se

V Muzeu Josefa Hyláka v Radnicích je k vidění expozice Počátky archeologie na Radnicku a Rokycansku. Zpřístupněna bude až do 18. dubna – vždy od pondělí do pátku v čase od 8 do 16.30 hodin.

Expozice v Muzeu Josefa Hyláka je zpřístupněna do 18. dubna | Foto: Deník/Václav Havránek

Během vernisáže, kterou si nenechaly ujít desítky patriotů městečka, se slova se ujal kurátor Martin Čechura ze Západočeského muzea. „V 19. století se archeologie proměnila z romantické záliby ve skutečnou vědu. A jsem rád, že mohu připomenout nejvýznamnější archeology, kteří žili a pracovali v západních Čechách. Řada z nich působila na Radnicku a Rokycansku, například hrabě Kašpar Šternberk, zakladatel Národního muzea nebo Matyáš Kalina z Jäthensteinu, právník a autor první archeologické monografie,“ uvedl odborník. Nezapomněl ani na faráře Václava Krolmuse a Bohuslava Peteru Rohoznického. Se svéráznými názory, ale jako první badatelé vyráželi hledat nálezy do terénu. Kromě archeologických nálezů jsou představeny i nejstarší archeologické mapy nebo poučné povídky, například z pera Josefa Kajetána Tyla. Dodejme, že výstava je i připomínkou 130 let založení Radnického muzea. Podívejte se na Břasy v zimním hávu na fotografiích Jaroslava Kreisingera